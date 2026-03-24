【アニメイト通販：「30MP 山田リョウ」「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」】 3月24日 販売中 「30MP 山田リョウ」 アニメイト通販にて、プラモデル「30MP 山田リョウ」「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」を販売している。 今回アニメイトの公式通販サイト「アニメイト通販」にて2製品の販売をしており、3月24日12時50分ごろの時点で購入可能であることが確認できた。 なお本販売の注意事項と