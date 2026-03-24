国民民主党の玉木雄一郎代表は２４日に定例会見を開き、イラン情勢に関連して日本の自衛隊を巡る議論の必要性を訴えた。玉木氏は「紛争状態では、日本としてできることは極めて限られている」とし「停戦・終戦の後は活動できるが、国際法上の武力行使を我が国の領域外ではできない。できないでいいのかは、国民的議論が必要と思います」と主張。「自民が２０２０年の少し前から憲法への自衛隊明記論を掲げようとしていますが、