３月２４日、矢作芳人厩舎＝栗東＝が、公式ＳＮＳ「Ｘ」を更新した。フォーエバーヤングと挑むドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）に向けて、矢作調教師と坂井瑠星騎手がドバイに到着したことをファンに報告した。坂井騎手、現地で調整を続ける荒木助手、渋田助手らと食事の様子や、約８２８メートルの高さを誇る世界一のタワー、ブルジュ・ハリファの写真を掲載。「人馬ともに順