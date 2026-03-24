◆センバツ第６日▽２回戦帝京―中京大中京（２４日・甲子園）中京大中京・荻田翔惺主将（３年）が大会４号２ランを放った。２点をリードした５回無死一塁。この回から２番手で登板した帝京の右腕・岡田武大（３年）の投じた１３５キロの直球をとらえ、左翼席に運んだ。３回には一死満塁から先制適時打を放っているキャプテンは、着弾を確認すると右手を高く突き上げ喜んだ。球場全体からはどよめきが起こった。２２日の長