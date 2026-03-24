ミラノ・コルティナ冬季五輪で圧倒的な技で私たちを魅了した三浦璃来と木原龍一（「りくりゅう」）。あんなすごいスポーツはいつ始まったのだろう……。フィギュアスケート創世記を調べると驚きの物語が続々だった。日本の大型ロケットの父とフィギアスケート2026年2月16日（日本時間17日）。ミラノ・コルティナ冬季五輪で三浦璃来と木原龍一（「りくりゅう」）が、フィギュアスケート・ペアで金メダルを手にした姿には誰もが感動