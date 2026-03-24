１５日に肺炎のため６９歳で死去した大相撲の元大関若嶋津で、元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんの葬儀・告別式が２４日、千葉県市川市で営まれ、弔辞を読み上げた元大関琴風でＮＨＫ解説者の尾車浩一さん（６８）ら約３００人が参列。現役時代は精悍（せいかん）な顔立ちと素早い動きから「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士との別れを惜しんだ。あいさつでは喪主を務めた妻で元人気歌手のみづえさん（