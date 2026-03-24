日本野球機構（ＮＰＢ）は２４日、今季から運用を開始する「リプレーセンター」を公開した。公正性の確保、判定精度の向上などを目的に機構内に設置され、各球場のビデオ検証を一括して行う。センター内には６試合の中継映像を流すための６つのモニターがあり、１軍審判２人と映像操作担当のオペレーターの３人が常駐。監督から判定に対するリクエストがあった場合に対応する。手順は以下の通り。?監督から球審へリクエスト