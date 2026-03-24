お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が24日、都内で開催された「進研ゼミ 小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に登壇。相方の濱家隆一とともに、互いの子どもの家庭学習について語った。【写真】仲良し！嬉しそうなかまいたち濱家隆一&山内健司山内の子どもも濱家の子どもも、現在4歳と7歳。子どもに家庭学習を促す際に、どのように接するのかの話題に。濱家は「自分が学生時代やってこなかった分、子どもには『ち