ヤクルトは24日、育成2年目の広沢優投手（24）と支配下契約を結んだと発表した。1メートル93、102キロの体から最速159キロを投げる大型右腕。春季キャンプを1軍で完走し、オープン戦も全試合1軍に同行していた。広沢は球団を通じ「今まで支えてくださった方々全員に感謝を申し上げます。引き続きチームの勝利に貢献できるように全力で頑張ります」とコメント。背番号は012から70に変更となった。