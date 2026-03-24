１９６６年に福岡市で起きた強盗殺人放火事件で死刑が確定した尾田信夫死刑囚（７９）の第７次再審請求審で、福岡地裁（井野憲司裁判長）は２４日、請求を棄却する決定を出した。弁護側は決定を不服として福岡高裁に即時抗告する方針。確定判決によると、１９６６年１２月、当時２０歳だった尾田死刑囚は元勤務先の福岡市の電器店「マルヨ無線川端店」に当時１７歳の元少年（懲役１３年が確定）と押し入り、店員２人をハンマー