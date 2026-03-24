「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発するも初回に１死も奪えず２連続の押し出し四球を含む４四死球で降板。オープン戦４試合で３度目の途中降板の異常事態となり、再登板した二回からも制球面の不安定さはぬぐえなかった。被安打０ながら計８四死球を与え５失点の“怪投”だ。試合中、報道陣の取材に応じた佐々木は「結果の通りよくなかった」と語り、ストライ