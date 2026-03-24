よりカジュアルで軽快、かつ先進的なイメージに日産のタイ法人は2026年3月23日、コンパクトSUV「キックス e-POWER」の大幅改良を実施しました。これまでのモデルに比べて、主にフロントマスクの形状を大きく変更したことで、スッキリとした先進的なイメージに生まれ変わるなどの進化を遂げています。【画像】超カッコいい！ これが先進的に生まれ変わった日産の「新型キックス」です！ 画像で見る（30枚以上）キックスは、欧