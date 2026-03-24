日本道路交通情報センターによりますと、きょう（24日）正午過ぎ、岡山市南区米倉付近の国道2号で軽乗用車とバイクが絡む事故がありました。この事故で車線規制が行われていて、現場付近を先頭に約3キロの渋滞が発生しているということです。（午後0時50分現在） 【地図をみる】国道2号岡山市南区米倉付近で軽乗用車とバイクが絡む事故車線規制による渋滞約3キロ発生中 発生現場の地図をみる ▶この記事を最初