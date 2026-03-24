私はコノミ。先日息子のリクトを出産したばかりです。夫のアサヒは勤務先の制度を利用し育休をとってくれたのですが、いつもスマホゲームに夢中。それでも、「生まれたらきっと変わってくれる」と信じていました。無事出産を終えたあとに労ってくれたので、そのときには思わず私も嬉し涙。しかし、「育児頑張れよ」というアサヒの言葉に少し引っかかりが……。疲れていたので深く考えず、このときの私は「育休をとってくれたのだか