福岡県警八幡西署は24日、北九州市八幡西区永犬丸東町3丁目16番付近で23日午後5時30分ごろ、女子中学生が犬を散歩中の男からスマートフォンのカメラを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30歳くらいで耳にかかるくらいの黒髪。