米国男子ツアー「バルスパー選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。〈写真〉松山英樹の進化スイングで“頭の残し”が減った理由賞金総額910万ドル（約14億4300万円）がかけられた戦いを制したマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は163万8000ドル（約2億5900万円）を獲得。今季通算526万2488ドル（約8億3490万円）で4位に浮上した。出場した日本勢3人は全員が4日間を完走。久常涼が30位で5万1142ドル（