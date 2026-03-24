24日、プロ野球の開幕を29日に控え、広島東洋カープの選手たちが広島護国神社で必勝祈願を行いました。 24日、広島市中区の広島護国神社に、新井貴浩監督をはじめ、初めて開幕投手を務める床田寛樹投手など、選手・スタッフあわせて41人が参拝しました。 神前では、島内颯太郎選手会長が代表して玉ぐしを奉納し、8年ぶりのリーグ優勝と42年ぶりの日本一を祈願しました。 島内選手会長は 「今年はチームとし