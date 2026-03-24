2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。飛ばせるグリップについてたっぷり教えてくれた。【連続写真】右手を目標に向けてボールをしばき倒す大和田の342ヤードスイング◇◇◇ボールを真っすぐ遠くに飛ばすためには、インパクトでの右手の使い方も非常に重要です。アドレスの時、右手のヒラは目標方向に向けて構えます。この手の向きを、スイング中できるだけ変えずにイン