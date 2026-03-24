日本プロゴルフ協会（PGA）が行っているPGAジュニアリーグのクラウドファンディング（クラファン）。昨年の9月6日にスタートし、11月12日午後11時59分までの2か月あまりの間に300万円を集めることを目標に掲げていたが、見事目標額を達成したという。【写真】山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”が強いから！ ながらでもできる鍛え方とは？目的は、2018年に発足したPGAジュニアリーグの運営費など。これは「ゴルフをする機