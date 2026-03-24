俳優の浜辺美波（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。「2026年カレンダー本日発売です」と報告し、“愛娘”と一緒に行った撮影のオフショットを公開した。【写真】「2枚目ぽぷ、3枚目こぺ」愛犬を抱っこしながら笑みを浮かべる浜辺美波今年のテーマは「わんこと巡る1年」。浜辺は「可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました 愛娘のぽぷこぺと、白右衛門とテラちゃん！」と愛犬のぽぷ＆こぺに加え、2匹の犬たち