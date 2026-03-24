葬儀会場を出る元大関若嶋津、日高六男さんのひつぎを乗せた車＝24日正午ごろ、千葉県市川市大相撲の元大関若嶋津で15日に肺炎のため69歳で死去した日高六男さんの告別式が24日午前、千葉県市川市内で営まれ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）ら約300人が参列した。現役時代は精悍な顔立ちと素早い攻めで「南海の黒ひょう」と呼ばれ、高い人気を誇った。元人気歌手で妻のみづえさん（旧姓高田）が喪主を務めた。同じ