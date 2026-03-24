俳優の橋本環奈（27）が21日、ドラマ共演者のInstagramに登場。旅行中の仲むつまじい密着ショットに反響が寄せられている。【映像】橋本環奈の旅行中の密着ショット（複数カット）これまで自身のSNSで、コント番組での激変した姿や、カメラ目線でピースをする幼少期の写真、ベッドに寝転んだ雑誌撮影オフショットなど、さまざまな姿を公開してきた橋本。共演俳優との旅行中の密着ショットに反響2026年3月21日には、NHK連続テ