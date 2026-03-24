【その他の画像・動画等を元記事で観る】ANIPLEX × Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィスザサウンドオブヒーローズ）、10月5日（日）よりフジテレビほかにて放送中！このたび、第2期クール OP/ED主題歌・劇中歌を収録したアルバムの収録内容と店舗別購入者の絵柄が解禁となった。●リリース情報第２クールOP/ED主題歌、そして劇中歌を含むミニアルバム発売決定！『SI-