【モデルプレス＝2026/03/24】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が3月22日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、話題となっている。【写真】堀北真希の31歳美人妹「美脚すぎる」ミニワンピで抜群スタイル際立つ◆奈々未、韓国での美脚ショット披露奈々未は「韓国」とつづり、韓国での様子を投稿。鏡越しの自撮りショットでは、白のハイネックノースリーブチュニックに黒のブーツを合わせ、スラリと伸び