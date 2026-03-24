パリ五輪柔道金メダリストで塩尻市出身の出口クリスタ選手（30）と妹の出口ケリー選手（27）が24日限りでの現役引退を表明しました。クリスタ選手は一昨年のパリ五輪に父親の母国、カナダの代表として出場。女子57キロ級で金メダルを獲得しました。都内で開かれた会見でクリスタ選手は「目標を達成して自分の現役としての柔道人生に満足できたからここが引き際なのかなと思いました」と引退の理由を語りました。今後は柔道の