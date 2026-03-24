Netflixシリーズ「九条の大罪」2026年4月2日(木)より世界独占配信 Netflixは、4月2日から世界配信するNetflixシリーズ「九条の大罪」の配信直前イベントを開催し、主演の柳楽優弥をはじめ、松村北斗、池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシのキャスト陣と土井裕泰監督が登壇した。 人気漫画「闇金ウシジマくん」の作者である真鍋昌平による最新漫画を実写シリーズ化した作品。全10話で一挙配信される。