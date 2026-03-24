巨人は２４日、育成選手の宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）の支配下登録を正式発表した。背番号は「００７」から「６８」に変更となる。この日１軍の全体練習が行われる東京ドームで会見に臨んだ。１５８キロ右腕のルシアーノとともに昇格し、チームの支配下登録選手は６４人で残り６枠となった。宇都宮は２３年育成ドラフト３位で四国ＩＬ愛媛から入団した俊足が売りの３年目。内野手登録だが昨季から外野にも挑戦して