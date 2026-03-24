株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区）が運営する結婚準備情報サイト「マイナビウエディング」は、２０２５年１月〜１２月に結婚した２０〜３９歳までの男女を対象にした「結婚を機とした新生活に関する調査２０２６年」の結果を２４日、発表した。結婚を機に新生活にかけた費用は平均９０・９万円となった。さらに結婚式の実施有無で比較すると、結婚式を実施した人は平均１１７・３万円、実施していない人は平均６８・５