巨人のエルビス・ルシアーノ投手が２４日、支配下登録され、会見を行った。同じく支配下登録された宇都宮とともに会見に出席。背番号は「４８」に決定した。ルシアーノはブルージェイズ時代の１９年に、当時の球団史上最年少１９歳１か月でメジャーデビューした逸材。同年にメジャーでリリーフとして２５試合に登板したが、その後は右肘の故障などに苦しんだ。２３年から育成選手として巨人に入団して今年が来日４年目。巨人