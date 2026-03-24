春に食べたい白玉粉スイーツ 生食パンや生パスタなど、日本人はとにかく“もちもち”が大好き！ そこで今回は、もちもち料理に欠かせない「白玉粉」を使ったおやつをご紹介します。 白玉粉と絹ごし豆腐で作るお団子福岡の大人気菓子をおうちでも！子どもと一緒に丸めて作ろう！腹持ちバッチリ◎小さい子どもにも大ウケサク＆もちっのクッキーが完成 これまでお団子くらいにしか使えない…と思っていたけど、いろいろな料理に使