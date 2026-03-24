◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２４日、栗東トレセンパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は、ダートコースからＣＷコースをゆっくりと１周して乗り運動を行った。体のハリも良く、さらに迫力が増した感じがある。見守った橋口調教師は「先週の追い切り（１９日）は帰厩翌日で力みがありましたが、ガス抜きができたみたいで、今日はあまり気負