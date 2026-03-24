天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが２５〜２６日に予定していた岩手、宮城両県への訪問を取りやめられることが、宮内庁関係者への取材でわかった。両陛下に風邪の症状があるためで、日程は再調整する見通し。ご一家は東日本大震災から１５年にあたり、２５日に岩手県、２６日に宮城県をそれぞれ訪れ、被災者らと懇談される予定だった。