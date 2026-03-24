秋篠宮家の次女・佳子さまは静岡県を訪れ、日系ブラジル人の若者と交流されました。24日午前11時半頃、佳子さまは日本で最も多くブラジル人が暮らす浜松市を訪問されました。側近によりますと、佳子さまは2025年のブラジル公式訪問などをきっかけに、日本で暮らす外国の人たちとも交流したいと希望され、訪問が実現したということです。佳子さまは、外国人の進路や就職を支援している日系ブラジル人の若者などと懇談されました。そ