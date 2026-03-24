プロ野球・ヤクルトは24日、廣澤優投手と支配下選手契約を締結したことを発表しました。廣澤投手は2024年育成ドラフト2位で入団。身長193cm、体重102kgのがっちりした体格を持つ25歳右腕。廣澤投手は球団を通じて「今まで支えてくださった方々全員に感謝を申し上げます。引き続きチームの勝利に貢献できるように全力で頑張ります!応援のほどよろしくお願いいたします」とコメントしています。背番号は「70」になります。