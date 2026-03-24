元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が24日、都内で、AIイヤホン「GLIDiC AI＋u Buds」発表会に出席した。同商品は、会議や会話などの音声を録音し、AIが文字起こしと要約を行うだけでなく、データ蓄積による次の一手を支援する次世代型AIイヤホン。日常生活ではAIに悩み相談をしているという。「人にするとダラダラ長く話してしまうのが申し訳ないし、時間を取ってしまう」とし、「でも、AIは気を使う必要がないし