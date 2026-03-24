ミニストップは、2026年3月24日から「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。カロリーメイトの無料券も...！今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは3つあります。 1つめの対象商品は、森永乳業「マウントレーニア クリーミーラテ（240ml）」です。1個購入すると、「リプトンCREAMY 紅茶ラテ」または「ジャスミンミルクティー（各240ml）」のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。 2つ目の対象商