新潟市教育委員会は23日、通勤手当を不正受給した40代男性職員と児童へのアレルギー対応を怠った30代男性教諭に対して懲戒処分を発表しました。停職1か月の処分となったのは、市立中学校の40代男性職員です。男性は2019年4月から2025年10月までの6年半にわたって、バスによる通勤を申告していたのにもかかわらず定期券を購入せず、家族による自家用車での送迎が常態化していて、総額112万6080円の通勤手当を不正に受給したと