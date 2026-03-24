3月24日（現地時間23日）。デトロイト・ピストンズは、ホームのリトルシーザーズ・アリーナでロサンゼルス・レイカーズを迎えた。 同点11度、リードチェンジ11度を数えた一戦は、残り29.7秒にオースティン・リーブスのショットでアウェーのレイカーズが1点をリードするも、タイムアウト明けのポゼッションでデイニス・ジェンキンズが残り24.6秒に値千金