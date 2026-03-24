3月24日（現地時間23日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでヒューストン・ロケッツと対戦した。 ブルズはジョシュ・ギディー、トレイ・ジョーンズ、マタス・ブゼリス、ジェイレン・スミス、ニック・リチャーズが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はGリーグのウィンディシティ・ブルズに帯同するためベンチ入りしなかった。 ウェスタン・カンファレン