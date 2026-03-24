任天堂が後場に急落している。米ブルームバーグ通信が２４日、「任天堂が家庭用ゲーム機『スイッチ２』の２０２６年１～３月（第４四半期）の生産を最大２００万台引き下げる」と報じ、内容を嫌気した売りが優勢となった。記事によると、昨年の年末商戦で特に米国の販売が伸び悩み、社内の目標に届かなかった。１２月に発売した「メトロイドプライム４ビヨンド」の不振が一因となったと指摘しており、