午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４９０、値下がり銘柄数は６９、変わらずは１９銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に保険、石油・石炭、卸売、鉱業、銀行、非鉄金属など。値下がりはその他製品のみ。 出所：MINKABU PRESS