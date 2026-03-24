犬猫会「名建築で観劇を」 リーディング公演『死と乙女』が4月10日(金)・11日(土)に世田谷区にある松本記念音楽迎賓館で上演される アリエル・ドルフマン原作の『死と乙女』(岩波文庫)は、チリ軍事クーデターから50年となった2023年に飯島みどりによる新訳版が出版された。1990年ロンドンでのリーディング公演に始まり、日本を含む世界各国で繰り返し上演されてきた名作だが、飯島みどりの新訳による上演