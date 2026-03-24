さおり凛ね、風山真一、山本侑平によるグループ「SENSYU」による舞台「エトワールのゆくえ」が4月18日･19日にアートアトリエ東京で上演される。 今回上演される「エトワールのゆくえ」は、ずっと諦めていた男の背中を、少しだけ押してくれる温かい作品。 今作で初主演を務めるのはアーティストのさおり凛ね。ゲストには、忍野成、KAN YURI、早川秋帆、周大樹（演劇ユニットアムアネ）の個性豊かな