「ツナ入りポテサラ」【画像で見る】思い立ったらすぐ作れる！「ツナ入りポテサラ」忙しい日のために、なるべく料理の手間を少なくしたい…じゃがいもはレンチンして下ごしらえしておけば、冷蔵室で3〜4日保存することができます。下ごしらえもレンチンすれば皮が手でスルっとむけて包丁やピーラーの洗い物が減らせます。もう一品増やしたい日に便利なレンチンじゃがいものレシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄