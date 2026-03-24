ユタ・ジャズ vs トロント・ラプターズ日付：2026年3月24日（火）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 127 - 143 トロント・ラプターズ NBAのユタ・ジャズ対トロント・ラプターズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし25-31で終了する。第2クォーターはト