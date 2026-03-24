Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable） 小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、67Wのモバイルバッテリーを3月24日（火）に発売した。2万mAhと1万mAhの2製品。どちらも4月6日（月）までの早期割引価格が用意されている。 本体にUSB Type-Cケーブルを内蔵したモバイルバッテリー。別途ケーブルを持ち歩かなくても充電が行える。内蔵ケーブルを収納スロットに収めることで