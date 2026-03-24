劇団おかえり、最新作『月を撃て～Shoot for the Moon～』を5月に上演 さいたま市を拠点に活動する市民劇団・劇団おかえりが、第18回公演『月を撃て～Shoot for the Moon～』を2026年5月16日（土）・17日（日）に、さいたま芸術劇場小ホールにて上演する。 本作は、郵便局で発生した立てこもり事件をきっかけに、偶然その場に居合わせた人々の運命が交錯していく群像劇。 困難な状況を打開しよう