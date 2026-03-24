北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が韓国を「最も敵対的な国家」と規定した。【画像】韓国教育庁のウェブ漫画、「北朝鮮が羨ましい」と描いて大炎上3月23日までに『朝鮮中央通信』が報じたところによると、金委員長は同日、国会に相当する最高人民会議の2日目会議で行った施政演説で、「核保有国の地位を絶対に後退させず、強固に固め、対敵闘争を攻勢的に展開していく」と明らかにした。金委員長は国際情勢について、