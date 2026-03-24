あったかスープごといただく白菜のおかず＜満足かさ増し！ひき肉編＞【バリエ15品】和・洋・中、何にでも使える白菜のおかず野菜の栄養をたっぷりとれる煮込み料理は、この時期に嬉しいあったかメニュー。今回は白菜とひき肉をあわせ、うまみたっぷりのスープごと楽しむ「蒸し鍋」と「肉だんごのスープ煮」をご紹介します。ビタミン、ミネラルが豊富な白菜は、成長点であり栄養価の高い内葉から食べるのが効率的。内葉がなくなれば