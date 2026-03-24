フランスサッカー協会（FFF）とサプライヤーのナイキ社は３月23日、北中米ワールドカップでフランス代表が着用するホーム＆アウェーユニホームを発表した。FFFの公式サイトによれば、ホームユニホームは襟付きで伝統のブルーを基調とし、「未来を見据えたクラシックなデザイン」として考案された。一方のアウェーキットは、ターコイズグリーンをベースに「自由の女神」からインスピレーションを得ており、袖口にはフランス国旗